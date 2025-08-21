Kars'ta Yaban Keçisi Avına 650 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Son Dakika
3.Sayfa

Kars'ta Yaban Keçisi Avına 650 Bin Lira Ceza

21.08.2025 17:16
Kars'ta yaban keçisi avlayan bir kişiye 650 bin lira ceza kesildi. Jandarma gözaltına aldı.

Kars'ta yaban keçisi avlayan 1 kişi 650 bin lira ceza ödemek zorunda kaldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ve İstihbarat Timlerince yapılan adli soruşturma kapsamında Kağızman ilçesi mülki sınırları içerisinde 1 kişinin Yaban Keçisi avladığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaban keçisinin avlayan kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında 8 bin 257 TL idari para cezası, 650 bin TL tazminat olmak üzere toplam 658 bin 257 TL para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Hukuk, kars, Son Dakika

16:30
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
