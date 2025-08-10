Kars\'ta Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Kars'ta bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olay Kars merkez Söğütlü köyünde meydana geldi. Bir evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. daha sonra yangını söndüren itfaiye ekipleri bir süre ise soğutma çalışması yaptı. Yangının neden çıktığı bilinmezken, evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS