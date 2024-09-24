Kars'ta Yangın: Mahsur Kalan 7 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

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Kars'ta yangında can pazarı: Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri kurtardı

KARS - Kars'ta çok katlı bir otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Otel odalarında mahsur kalan ve aralarında yabancı uyruklu vatandaşlarında bulundu 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay sabah saatlerinde Fakbey Caddesi üzerinde bulunan Konak Otel'de meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın büyüyerek diğer katlara da yayıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri se bir yandan yangına müdahale etti. Bir yandan da odalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya başladı. İtfaiye merdiveni aracılığıyla kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Bölgeye Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Ötüken Senger'de gelerek yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.