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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı.

Her ay düzenli olarak kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mahmut Aydın katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, Gazi Kars'ın huzur ve güvenliğini, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlama önceliği doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

Vali Polat, "Suçu önlemek, suç oranlarını azaltmak, ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri olan Gazi Kars'ımızda huzur ve güven ortamının devamını sağlamak en önemli hedefimizdir. Bu hedefimiz doğrultusunda vatandaşlarımızı kucaklayan, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, şeffaf ve vatandaş odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı azim ve kararlılıkta sürdürmekteyiz. Bu kapsamda; tüm vatandaşlarımızın huzur içinde yaşadığı, her türlü suçun ve suç eğiliminin minimum seviyeye indirildiği, daha huzurlu daha güvenli bir Kars için çalışmalarımızı gece-gündüz, 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı yaparken kıymetli Karslı hemşerilerimin desteğini daima yanımızda gördüğümüzü de memnuniyetle ifade etmek istiyorum" dedi.

Polat, "Hepinizin bildiği gibi Mart ayı, hepimizin çok yoğun bir gündemle takip ettiği bir ay oldu. Ramazan ayının huzur iklimini dayanışma, yardımlaşma duygularıyla hep birlikte yaşadık. Mart ayının son gününde de Mahalli İdareler Genel Seçimini hep birlikte gerçekleştirdik. Şükürler olsun ki münferit bazı küçük olaylar yaşanması dışında olumsuzluk yaşamadık. Seçmenlerimiz sandıklara gitti ve oylarını kullandılar. Bu vesile ile seçimde görev alan başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere tüm görevlilere bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yeni seçilen ve görevine devam eden Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Üyelerimize, Belediye Meclisi Üyelerimize ve Muhtarlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Vali Ziya Polat, yaptığı açıklamanın ardından 2024 yılının Mart ayında kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü faaliyetleri kamuoyu ile paylaştı.

2024 yılı Mart ayında 273 bin 760 şahıs, 135 bin 729 araç sorgusu yapıldı. Haklarında toplam 166 yıl 261 ay 2 bin 120 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 59 aranan yakalandı. Haklarında Adli para cezası hükmü bulunan 7 aranan şahıs, İfadeye yönelik aranması bulunan 278 aranan şahıs, Yoklama kaçağı 213 şahıs olmak üzere toplam 557 aranan şahıs ve 30 araç yakalandı.

74 bin 871 araç, 763 okul servisi denetlendi, trafik yönünden 310 şahsa ve 945 araca ilgili maddelerden 2.902.765,00 TL idari para cezası uygulandı.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında 3 Tüfek, 22 t tabanca, 536 Fişek, 26 şarjör, 5 kesici-delici alet ele geçirildi. Emniyet ve Jandarma ekiplerince asayiş ve güvenlik uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS