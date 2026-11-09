Kars Yücelen'de ev yangınında 2 kişi yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kars Yücelen'de ev yangınında 2 kişi yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi

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Kars Yücelen\'de ev yangınında 2 kişi yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi
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Kars merkeze bağlı Yücelen köyünde akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yanık oluşan yaralılar Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars'ın Yücelen köyünde bir evde çıkan yangın faciaya neden oluyordu. Alevlerin kısa sürede sardığı evde bulunan 2 kişi yaralanırken, yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kars merkeze bağlı Yücelen köyünde akşam saatlerinde Emrah Dağlı'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yangında evde bulunan 2 kişi, köy sakinleri ve ekiplerin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık oluşan 2 kişi sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrasında yapılan ilk değerlendirmelerde yapının tamamen kullanılamaz duruma geldiği öğrenildi. Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaGüncelKarsSon Dakika

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