Kartal'da Balkon Çökmesi: Apartman Boşaltıldı, Bir Tek O Kaldı - Son Dakika
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Kartal'da Balkon Çökmesi: Apartman Boşaltıldı, Bir Tek O Kaldı

Kartal'da 6 katlı bir apartmanın 6. katındaki evin balkonu çöktü. Apartman sakini ise balkonun çökmesinin umurunda olmadığını söyledi.

28.08.2024 23:25
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Balkon çöktü, apartman boşaltıldı, bir tek o kaldı... Kartal'da balkonu çöken apartman sakini: "Umurumda bile değil"

İSTANBUL - Kartal'da 6 katlı binanın 6'ncı katındaki evin balkonu çöktü. Binada yaşayan bir şahıs, "Balkonun çökmesi umurumda bile değil" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Kartal İlçesi, Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde gece saat 02.00'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde herkesin uyuduğu saatlerde 6 katlı bir binanın altıncı katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin sesiyle apartmanda yaşayanlar dışarıya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen görevliler tarafından bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem alındı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar evlerine gitmeyerek araçlarında sabahladı. Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlattı.

"Balkonun çökmesi umurumda bile değil"

Balkonu çöken apartmanda yaşayan Erol Altan isimli bir vatandaş, "Biz otuyorduk, gürültü oldu. Anladık ki balkon çökmüş. Ben korkmadım umurumda bile olmadı ama korkan komşularım oldu. Ben böyle şeylerden pek korkmam. Daha da güzel oldu bu olay, ortalık sakinleşti. Sabah işe gidenler çok gürültü yapıyorlardı. Şimdi kimse yok binada, patron benim. Sakin bir şekilde yaşıyorum. Çok da memnun oldum bu işten" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Balkon Çökmesi: Apartman Boşaltıldı, Bir Tek O Kaldı - Son Dakika

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