Kartal'da Çatlaklar Oluşan Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
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Kartal'da Çatlaklar Oluşan Bina Tahliye Edildi

Kartal\'da Çatlaklar Oluşan Bina Tahliye Edildi

Kartal Orhantepe Mahallesi'nde iç kısmında çatlaklar oluşan 7 katlı bina, yanındaki inşaat alanı nedeniyle tahliye edildi. Belediye ekipleri binada incelemelerde bulundu ve tedbir amaçlı tahliye kararı alındı.

27.01.2025 17:18  Güncelleme: 17:20
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Kartal'da iç kısmında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi.

Kartal Orhantepe Mahallesi Anıl Sokak üzerindeki 7 katlı bir binada, iddiaya göre yan tarafındaki inşaat alanı nedeniyle çatlaklar oluştu. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine Kartal Belediyesi ekipleri binada incelemelerde bulundu. Tedbir amaçlı binanın tahliye edilmesine karar verildi. Dairelerde bulunan eşyalar, eşya taşıma asansörüyle nakliye kamyonlarına yüklendi. Binadan karot örneğinin alınarak detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Çatlaklar Oluşan Bina Tahliye Edildi - Son Dakika

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