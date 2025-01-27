Kartal'da iç kısmında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi.
Kartal Orhantepe Mahallesi Anıl Sokak üzerindeki 7 katlı bir binada, iddiaya göre yan tarafındaki inşaat alanı nedeniyle çatlaklar oluştu. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine Kartal Belediyesi ekipleri binada incelemelerde bulundu. Tedbir amaçlı binanın tahliye edilmesine karar verildi. Dairelerde bulunan eşyalar, eşya taşıma asansörüyle nakliye kamyonlarına yüklendi. Binadan karot örneğinin alınarak detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartal'da Çatlaklar Oluşan Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?