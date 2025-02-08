Kartal'da Derneğe Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Kartal'da Derneğe Silahlı Saldırı

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Kartal'da bir derneğe uzun namlulu silahlarla 34 el ateş açıldı, can kaybı yok, polis soruşturma başlattı.

08.02.2025 14:34
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Kartal'da bulunan bir derneğe gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre, uzun namlulu silah ile dernek binasına 34 el ateş açan şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

Olay Kartal'da Soğanlık Mahallesi'nde bulunan Bayburt Akşar Derneği'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, derneğin karşı sokağında bulunan bir park içerisine motosiklet ile gelen şahıslar tarafından dernek binasının üst katına doğru uzun namlulu silahlar ile 34 el ateş açıldı. Kurşunlar derneğin camlarına ve duvarlara isabet etti. Saldırı esnasında dernek içerisinde bulunan 3 kişi olaydan yara almadan kurtulurken saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kartal\'da Derneğe Silahlı Saldırı
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Bayburt, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Derneğe Silahlı Saldırı - Son Dakika

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