Kartal'da freni patlayan kamyonet 2 otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kartal'da freni patlayan kamyonet 2 otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı

Kartal Spor Caddesi'nde meydana gelen kazada, freni patlayan bir kamyonet önce bir hafif ticari araca, sonra bir sürücü kursuna ait otomobile çarptı. Kamyonet daha sonra orta refüje çıkarak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı ve diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

09.05.2024 11:32
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Kartal'da freni patlayan kamyonet 2 otomobile çarptı, ardından orta refüje çıkarak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kartal Spor Caddesi Cengiz Topel Kavşağı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 DTK 18 plakalı kamyonetin freni patlaması sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce 34 DK 6262 plakalı hafif ticari araca, daha sonra 34 RY 8470 plakalı sürücü kursuna ait otomobile çarptı. Ardından orta refüje çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, kamyonette şoförün yanında bulunan bir şahıs yaralandı. Yaralanan şahıs sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da freni patlayan kamyonet 2 otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da freni patlayan kamyonet 2 otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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