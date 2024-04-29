Kartal'da Hız Yapan Sürücü Kaza Yaptı, Ağır Yaralandı

3.Sayfa

Kartal'da hız yaptığı iddia edilen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yolun ortasındaki refüje çarptı, ardından da ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kartal Orhantepe Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hızla seyreden A.E.R hakimiyetindeki BMW marka 34 ZG 2686 plakalı otomobil yağmurun da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun ortasındaki refüje çarptı, ardından da iki ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü A.E.R. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL