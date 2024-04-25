Kartal'da kamyonun dorsesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kartal'da kamyonun dorsesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Kartal'da bir şantiyede meydana gelen feci kaza sonucu hafriyat kamyonunun dorsesinin altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. İşçiyi çıkarmak için arkadaşları ve itfaiye ekipleri müdahale etti ancak işçi kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

25.04.2024 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da feci kaza: Kamyonun dorsesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kartal'da hafriyat kamyonunun dorsesinin altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Olay Kartal, Tekel Caddesi'ndeki bir şantiyede saat 19.00 sıralarında meydana geldi. 24 ABB 516 plakalı hafriyat kamyonu yükünü boşalttığı esnada dorsesi yan yattı. Yan yatan dorsesinin altında kalan Sait Ceylancı isimli işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Hafriyat kamyonunun dorsesinin altında kalan işçiyi ilk olarak arkadaşlara çıkartmak istedi. Hafriyat kamyonunun altına sıkışan işçiyi arkadaşlara çıkartamayınca olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek işçiyi çıkardı. İşçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören işçilerden biri, "Karşıdaki inşaatta çalışıyorduk. Ses geldi, devrilmesi ile birlikte koştuk müdahale etmeye çalıştık. Ellerimizle kazmaya başladık, sonra yerini tespit ettik. İçeride kimse var mı diye bağırdık ses gelmeyince, içeride kaldığını tahmin ettik. Eller ile kazıdık sonra kazma kürekler geldi. İlk etapta nefes alıp almadığını kontrol ettik. Üstünde çok ağır yükler vardı. Konteyner içinde uyuyordu ya da uyumuyordu o şekilde üzerine devrildiği için yatak halinde üzerinde ezilmişti" dedi.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, İtfaiye, Tekel, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da kamyonun dorsesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:01 Yeniden Refah’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Erbakan’ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme Yeniden Refah'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme
21:46 Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı
21:16 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
20:30 Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisinde yangın Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400'den fazla gözaltı var
23:34 Kahramanmaraş’taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler Kahramanmaraş'taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
22:50 İstanbul’da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu İstanbul'da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu
20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
17:39 Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 00:08:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal'da kamyonun dorsesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement