Kartal'da kamyonun dorsesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

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Kartal'da feci kaza: Kamyonun dorsesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kartal'da hafriyat kamyonunun dorsesinin altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Olay Kartal, Tekel Caddesi'ndeki bir şantiyede saat 19.00 sıralarında meydana geldi. 24 ABB 516 plakalı hafriyat kamyonu yükünü boşalttığı esnada dorsesi yan yattı. Yan yatan dorsesinin altında kalan Sait Ceylancı isimli işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Hafriyat kamyonunun dorsesinin altında kalan işçiyi ilk olarak arkadaşlara çıkartmak istedi. Hafriyat kamyonunun altına sıkışan işçiyi arkadaşlara çıkartamayınca olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek işçiyi çıkardı. İşçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören işçilerden biri, "Karşıdaki inşaatta çalışıyorduk. Ses geldi, devrilmesi ile birlikte koştuk müdahale etmeye çalıştık. Ellerimizle kazmaya başladık, sonra yerini tespit ettik. İçeride kimse var mı diye bağırdık ses gelmeyince, içeride kaldığını tahmin ettik. Eller ile kazıdık sonra kazma kürekler geldi. İlk etapta nefes alıp almadığını kontrol ettik. Üstünde çok ağır yükler vardı. Konteyner içinde uyuyordu ya da uyumuyordu o şekilde üzerine devrildiği için yatak halinde üzerinde ezilmişti" dedi.