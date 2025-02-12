Kartal'da inşatta cansız bedeni bulunan vatandaş toprağa verildi
İSTANBUL - Kartal'daki inşaat alanında cansız bedeni bulunan Müslüm Gedik'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
4 gündür kayıp olarak aranan Müslüm Gedik isimli vatandaşın, cansız bedeni dün öğle saatlerinde Kartal'daki bir inşaatın asansör boşluğunda bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası şahsın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Yakınları cenazede fenalık geçirdi
35 yaşındaki Müslim Gedik'in cenazesi Kartal Soğanlık Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Gedik'in ailesi başta olmak üzere yakınları da katılım sağladı. Hayatını kaybeden Gedik'in yakınları, cenaze namazı öncesi fenalık geçirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartal'da kaybolan Müslüm Gedik toprağa verildi - Son Dakika
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