Kartalkaya Otel Yangını: Alarm Çalmadı, İtfaiye Geç Geldi

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Yanan otelden çıkmayı başaran vatandaş: "Alarm çalmadı, itfaiyenin gelmesi yaklaşık 1-1,5 saat sürdü"

"Kimi içeri girmeye çalıştı, kimi atlamaya çalıştı"

BOLU - Yangının çıktığı Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelin 3'üncü katında konaklayan bir müşteri, yaşananları anlatarak, "Üst katlardaki insanlar çığlık çığlığaydı. Çarşaf sarkıttılar, kimisi içeri girmeye çalıştı, kimisi atlamaya çalıştı" dedi.

Grand Kartal Otel'de gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından dakikalar önce kontrol altına alındı. 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı otel, yangının ardından adeta kullanılamaz hale geldi. 234 kişinin konakladığı otelde bazı tatilciler çarşafları birleştirerek aşağıya indi. İtfaiye ekiplerinin oteldeki soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

"Üst katlardaki insanlar çığlık çığlığaydı"

Otelin 3'üncü katında konaklayan Atakan Yelkovan, "Tanıdıklarım kurtuldu ama ben yine de bekliyorum. İçeride önemli eşyalarımız var, hem onları belki kurtarabiliriz hem de içeriden haber alırız diye bekliyoruz. Yangın kokusunu eşim aldı. Biz kısmen erken indik. Alarm çalmadı. 2 kat yanıyordu herhalde. Biz üst kata çıkmaya çalıştık ama çıkamadık, alevler vardı. Alt kata indik. Sonra buraya geldik. Etrafta itfaiye de yoktu. İtfaiyenin aşağıdan gelmesi yaklaşık 1-1,5 saat sürdü. Bu sırada 4'üncü, 5'inci katlar yanıyordu. Üst katlardaki insanlar çığlık çığlığaydı. Çarşaf sarkıttılar, kimisi içeri girmeye çalıştı, kimisi atlamaya çalıştı. Çocuğu içeride olan, arkadaşı içeride olan vardı. Yangın merdiveni yoktu. Biz 3'üncü kattaydık" dedi.

Yelkovan, yangının ardından civardaki otellere sığındıkları da sözlerine ekledi.