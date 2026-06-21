Kartepe'de Alkollü Sürücü Çifte Kaza Yapıp Darbetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde peş peşe iki ayrı araca çarpan ve kaçmaya çalışırken çarptığı ikinci aracın sürücüsü ile yanındaki kişiyi darbeden sürücü gözaltına alındı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden, polis ekiplerine zorluk çıkaran ve "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz" diyerek tehditler savurduğu iddia edilen sürücüye toplamda 381 bin TL ceza kesildi.

Olay, İstasyon Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. idaresindeki 41 ATP 315 plakalı otomobil, seyir halindeyken B.A. yönetimindeki 02 BJ 280 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından diğer sürücüye "Ben hallederim" diyerek olay yerinden aracıyla uzaklaşan Ş.B., yaklaşık 200 metre ileride bu kez Adem Düşünceli idaresindeki 55 FT 158 plakalı araca çarptı.

Araçtan inip mağdurları darbetti

İkinci kazanın ardından Ş.B., çarptığı araçtaki Adem Düşünceli ve yanındaki arkadaşına saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınarak karakola götürüldü.

381 bin TL'lik ceza

Olayın ardından şüphelinin ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, aracı da 2 ay süreyle trafikten men edildi. Sürücüye; alkollü olduğu halde alkolmetreye üflemeyi reddetmekten 150 bin TL, araçtan inip darp olayına karıştığı gerekçesiyle 180 bin TL, ilk kazadan kaçtığı için 46 bin TL ve ehliyetini polise vermemekte direndiği için 5 bin TL olmak üzere çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandığı belirtildi. Ş.B.'nin hastanede yapılacak kan testinin sonucuna göre alkol oranının belirleneceği ve bu sonuca göre ek yaptırımlar da uygulanacağı öğrenildi.

"Polis gelmese daha da saldıracaktı"

Olayın mağdurlarından Adem Düşünceli, "Biz kafede otururken ilk kaza oldu. Kalktık, yolumuzda giderken arkamızdan geldi ve bize çarptı. Biz de arkasından indik. Bize saldırmaya çalıştı. 'Ben hastanede memurum' dedi, tehditlerde bulundu. 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' dedi. O sırada polis geldi, memurlara da saldırmaya çalıştı. Şikayetçiyim. Beni de arkadaşımı da darp etti. Kafama vurdu, arabanın camına kafa attı, arabasının kapısını açıp saldırmaya çalıştı. Polis gelmese daha da saldıracaktı. Yüksek alkollüydü, peş peşe kaza yaptı" dedi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KOCAELİ