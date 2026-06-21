Kartepe'de Alkollü Sürücü Çifte Kaza Yapıp Darbetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartepe'de Alkollü Sürücü Çifte Kaza Yapıp Darbetti

21.06.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe'de alkollü sürücü, peş peşe iki araca çarptıktan sonra mağdurları darbetti ve gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde peş peşe iki ayrı araca çarpan ve kaçmaya çalışırken çarptığı ikinci aracın sürücüsü ile yanındaki kişiyi darbeden sürücü gözaltına alındı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden, polis ekiplerine zorluk çıkaran ve "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz" diyerek tehditler savurduğu iddia edilen sürücüye toplamda 381 bin TL ceza kesildi.

Olay, İstasyon Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. idaresindeki 41 ATP 315 plakalı otomobil, seyir halindeyken B.A. yönetimindeki 02 BJ 280 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından diğer sürücüye "Ben hallederim" diyerek olay yerinden aracıyla uzaklaşan Ş.B., yaklaşık 200 metre ileride bu kez Adem Düşünceli idaresindeki 55 FT 158 plakalı araca çarptı.

Araçtan inip mağdurları darbetti

İkinci kazanın ardından Ş.B., çarptığı araçtaki Adem Düşünceli ve yanındaki arkadaşına saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınarak karakola götürüldü.

381 bin TL'lik ceza

Olayın ardından şüphelinin ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, aracı da 2 ay süreyle trafikten men edildi. Sürücüye; alkollü olduğu halde alkolmetreye üflemeyi reddetmekten 150 bin TL, araçtan inip darp olayına karıştığı gerekçesiyle 180 bin TL, ilk kazadan kaçtığı için 46 bin TL ve ehliyetini polise vermemekte direndiği için 5 bin TL olmak üzere çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandığı belirtildi. Ş.B.'nin hastanede yapılacak kan testinin sonucuna göre alkol oranının belirleneceği ve bu sonuca göre ek yaptırımlar da uygulanacağı öğrenildi.

"Polis gelmese daha da saldıracaktı"

Olayın mağdurlarından Adem Düşünceli, "Biz kafede otururken ilk kaza oldu. Kalktık, yolumuzda giderken arkamızdan geldi ve bize çarptı. Biz de arkasından indik. Bize saldırmaya çalıştı. 'Ben hastanede memurum' dedi, tehditlerde bulundu. 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' dedi. O sırada polis geldi, memurlara da saldırmaya çalıştı. Şikayetçiyim. Beni de arkadaşımı da darp etti. Kafama vurdu, arabanın camına kafa attı, arabasının kapısını açıp saldırmaya çalıştı. Polis gelmese daha da saldıracaktı. Yüksek alkollüydü, peş peşe kaza yaptı" dedi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Olaylar, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartepe'de Alkollü Sürücü Çifte Kaza Yapıp Darbetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf’un Türkiye konserleri ertelendi Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Türkiye konserleri ertelendi
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Trump’ın yeni Air Force One’ı ABD’ye ulaştı Değeri dudak uçuklatıyor Trump'ın yeni Air Force One'ı ABD'ye ulaştı! Değeri dudak uçuklatıyor
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi

09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
09:19
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
08:13
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
07:57
Melis Sezen tatilde Bikinili pozlarına yorum yağdı
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 10:04:10. #7.13#
SON DAKİKA: Kartepe'de Alkollü Sürücü Çifte Kaza Yapıp Darbetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.