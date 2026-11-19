Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesine mesaj atarak rahatsız ettiği iddiası üzerine arkadaşı ile birlikte 61 yaşındaki adamı evinde darp ölümüne sebep olan sanık hakkında verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan sanıklardan biri 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, bir diğer sanık ise 5 yıl hapis cezası verilerek tahliye edildi.

Olay, 3 Aralık 2022 tarihinde Kartepe'de meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Orhan (61), Kerem B.'nin (Olay tarihinde 16 yaşında) annesine mesaj atarak rahatsız etti. Kerem B., bu durumu arkadaşları Asrın S. (26) ve Melih M'ye (25) anlatarak Mehmet Orhan'ın evine gitti. Kapıda şahısları bıçakla bekleyen Mehmet Orhan ile gençler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada darp edilen Orhan kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine hastaneye kaldırılan Orhan, 32 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda maktulün ölümünün genel beden travmasına bağlı yüz kemik kırıkları ile birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması ve gelişen komplikasyonları neticesinde meydana geldiği belirtildi. "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve "Kasten öldürme" suçundan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı, ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadeleri sonrası Kerem B. ile Asrın S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli Melih M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 sanık toplam 37 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası almıştı

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Temmuz 2024'te görülen duruşmada, Melih M'nin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilmişti. Sanıklardan Asrın S'ye, Mehmet Orhan'ı kasten öldürme suçundan 25 yıl, "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Diğer sanık Kerem B'ye ise kasten öldürme suçundan, haksız tahrik hükümleri ve suç tarihinde 18 yaşını doldurmamış olması nedeniyle yapılan indirimler sonucunda 10 yıl hapis cezası verilmişti. Sanık ayrıca "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Böylece iki sanık hakkında toplam 37 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına hükmedilmişti.

Karar Yargıtay tarafından bozuldu

Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, iki sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 87. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan yargılanması gerektiğine hükmetti. Yargıtay ayrıca, sanık Kerem B. hakkında haksız tahrik indiriminin de uygulanması gerektiğini belirterek kararı bozdu ve dosyayı yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.

Yeni karar

Olaya ilişkin davanın yeniden görülmesine Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Kerem B. ve taraf avukatları katılırken, diğer sanık Asrın S. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanıklar, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı da bozma kararına uyulması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Kerem B'ye çocuk ve haksız tahrik hükümlerini uygulayarak 5 yıl hapis cezası verdi ve tahliyesine karar verdi. Diğer sanık Asrın S. ise neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.