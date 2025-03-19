Kartepe\'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Gecenin karanlığı alevlerle aydınlanırken, patlama sesleri çevreden duyuldu. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangını 2 saate söndürürken, soğutma çalışması devam ediyor.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle fabrikada yangın çıktı. Gecenin karanlığı alevlerle aydınlanırken, patlama sesleri çevreden duyuldu. Sesleri duyan ve alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ