Kartepe\'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasındaki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlanırken, patlama sesleri çevreden duyuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ