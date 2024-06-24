Kartepe'de İş Makinesi Dik Yamaçtan Uçtu: Operatör Yaralandı - Son Dakika
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Kartepe'de İş Makinesi Dik Yamaçtan Uçtu: Operatör Yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanda yol açma çalışmaları sırasında iş makinesi, dik yamaçtan uçarak yan yattı. İş makinesinin altında kalan operatör yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yaralı operatör, kısa sürede araç altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.06.2024 21:56
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanda yol açma çalışmaları sırasında iş makinesi, dik yamaçtan uçtu. İş makinesinin altında kalan operatör yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Kuzuyayla ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman içinde yol açma çalışmaları esnasında paletli iş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçarak yan yattı. Operatör iş makinesinin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıyı araç altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de İş Makinesi Dik Yamaçtan Uçtu: Operatör Yaralandı - Son Dakika

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