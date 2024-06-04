Kartepe'de bir kişi kesici aletle yaralandı, şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kartepe'de bir kişi kesici aletle yaralandı, şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişiyi kesici aletle ağır şekilde yaralayarak kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise tutuklandı.

04.06.2024 20:57
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişiyi kesici aletle ağır şekilde yaralayarak kaçan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.Z., E.D'yi kesici aletle ağır şekilde yaraladı. Ö.Z. olay yerinden kaçarken E.D. ise kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.D'yi hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli dün yakalanırken, bugün ise ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Kartepe, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de bir kişi kesici aletle yaralandı, şüpheli yakalandı - Son Dakika

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