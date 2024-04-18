Yaşlı adamın tırın altında kaldığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırın altında kalan yaya yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 34 KFE 520 plakalı tır, kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışığın yanmasıyla tır sürücüsü hareket etmeye başlarken o esnada yola çıkan yayayı fark etmedi. Yaya S.S., tırın altında kalırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri kriko ile tırı kaldırarak, yaya S.S'yi çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.S., hastaneye sevk edildi. Öte yandan, polis ekiplerince tır sürücüsü M.C'nin ifadesine başvuruldu. Tırların şehir içi trafiğine çıkışı yasak olan saatler arasında, seyir halinde olan sürücüye 690 TL para cezası uygulandı.
Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışıkta tırın durduğu, yeşil ışıkta hareket haline geçerken yola çıkan yayaya çarptığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartepe'de yaşlı adamın tırın altında kaldığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, para istediği annesinden istediği cevabı alamayınca kendini yakmaya çalıştı. Alevler, olaya müdahale etmeye çalışan annenin üzerine sıçradı. Yaşlı kadın hayati tehlike taşıyacak şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Amasya'da da hissedildi. Amasya'da Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde depremden dakikalar sonra bir ahırda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişikteki samanlığa sıçradı. Yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, U dönüşü yapmak isteyen bir otomobile motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olan genç yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?