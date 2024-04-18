Kartepe'de yaşlı adamın tırın altında kaldığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Kartepe'de yaşlı adamın tırın altında kaldığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, tırın altında kalan yaşlı adam yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın kırmızı ışıkta durduğu ve yeşil ışıkta hareket ederken yola çıkan yayaya çarptığı görülüyor.

18.04.2024 19:41
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Yaşlı adamın tırın altında kaldığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırın altında kalan yaya yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 34 KFE 520 plakalı tır, kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışığın yanmasıyla tır sürücüsü hareket etmeye başlarken o esnada yola çıkan yayayı fark etmedi. Yaya S.S., tırın altında kalırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri kriko ile tırı kaldırarak, yaya S.S'yi çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.S., hastaneye sevk edildi. Öte yandan, polis ekiplerince tır sürücüsü M.C'nin ifadesine başvuruldu. Tırların şehir içi trafiğine çıkışı yasak olan saatler arasında, seyir halinde olan sürücüye 690 TL para cezası uygulandı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışıkta tırın durduğu, yeşil ışıkta hareket haline geçerken yola çıkan yayaya çarptığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de yaşlı adamın tırın altında kaldığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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