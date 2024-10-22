Kasksız Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Sürüş Yaptı

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Muğla'nın Milas ilçesinde kask takmadığı görülen bir motosiklet sürücüsünün trafikteki tehlikeli sürüşü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Milas- Bodrum karayolu üzerinde, ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kasksız olduğu görülen motosiklet sürücüsü motosikletin üzerine eğilerek hız yaptı, araçların arasından geçti. Hız sınırlarını aştığı iddia edilen motosiklet sürücüsü yanında giden araçlara aldırmayıp trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar ise başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kasksız ve tehlikeli sürüşü yer aldı. - MUĞLA