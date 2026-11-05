Kastamonu Çatalzeytin\'de belediye meclis üyesi Ergün Usta merdivenden düşerek öldü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde evinin çatısına çıkarken merdivenlerden düşen belediye meclis üyesi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde yalnız yaşadığı evinde çatıya çıkmak isteyen Çatalzeytin Belediye Meclis Üyesi Ergün Usta (70), dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Usta'nın cansız bedeni, telefonlara cevap vermeyince endişelenen arkadaşlarının ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri tarafından bulundu. Usta'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.