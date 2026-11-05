Kastamonu Çatalzeytin'de belediye meclis üyesi Ergün Usta merdivenden düşerek öldü - Son Dakika
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Kastamonu Çatalzeytin'de belediye meclis üyesi Ergün Usta merdivenden düşerek öldü

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Kastamonu Çatalzeytin\'de belediye meclis üyesi Ergün Usta merdivenden düşerek öldü
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Kastamonu Çatalzeytin'de çatıya çıkmak isteyen belediye meclis üyesi Ergün Usta (70), merdivenden düşerek hayatını kaybetti. Usta'nın cansız bedeni arkadaşlarının ihbarıyla eve giden polislerce bulundu, cenazesi otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde evinin çatısına çıkarken merdivenlerden düşen belediye meclis üyesi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde yalnız yaşadığı evinde çatıya çıkmak isteyen Çatalzeytin Belediye Meclis Üyesi Ergün Usta (70), dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Usta'nın cansız bedeni, telefonlara cevap vermeyince endişelenen arkadaşlarının ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri tarafından bulundu. Usta'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiÇatalzeytinKastamonu3. SayfaOtopsiGüncelSon Dakika

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