Kastamonu Cide\'de Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

3.Sayfa

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EKH 670 plakalı Toyota marka otomobil ile 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile patpattan savrularak düşen B.T. ve A.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU