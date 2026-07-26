Selin vurduğu Cide’de yaralar sarılıyor - Son Dakika
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Selin vurduğu Cide’de yaralar sarılıyor

Selin vurduğu Cide’de yaralar sarılıyor
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuvvetli sağanak sonucu 150'den fazla ev, iş yeri ve depo su altında kaldı. Ekipler hasar tespiti ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Sel suları Karadeniz'i kahverengiye boyadı.

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle 150'den fazla ev, iş yeri ve deponun su altında kaldığı Cide ilçesinde yaraların sarılması için ekiplerin çalışması sürüyor. İlçede oluşan hasar ve kahverengiye bürünen Karadeniz havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'turuncu' kodla uyardığı Kastamonu'da özellikle sahil bölgesinde dünden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak Cide ilçesinde sele sebep oldu. Gece saatlerinde ilçedeki çayın taşması sebebiyle ilçedeki 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Sokaklardaki çok sayıdaki araç ise sular altında kaldı. Selin ardından AFAD, İl Özel İdaresi Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri, Cide Belediyesi, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler bir yandan tıkanan logarları açmaya çalışırken, ev ve iş yerlerinde de su tahliyesi yapıyor. Karayolları ekipleri ise kumla kapanan yolları temizliyor.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da ilçeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Vali Meftun Dallı, mağdur olan vatandaşların taleplerini dinledi.

Öte yandan, ilçede oluşan hasar havadan görüntülendi. Dron ile kaydedilen görüntüler, ilçeden akan sel sularının Karadeniz'i kahverengiye bürüdü.

"Yatağımı bile kurtaramadım"

Sel anını anlatan Ayşe Rüzgar evindeki tüm eşyaların zarar gördüğünü belirterek, "Sel saat 04.30 sıralarında gök gürültüsüyle başladı. Sonra sel yukardan geldi. İlk başla sel tuvalet giderlerinden içeri girmeye başladı. Paspasla kurutmaya çalıştım ama önünü alamadım. Çok hızlı geldi, kapı falan dayanmadı. Yatağımı bile kurtaramadım. Halıları geçen hafta yıkamıştım, hepsi gitti" dedi.

"Bir anda her taraf sular altında kaldı"

İlçede yaşayan Yaşar Acar ise, "Saat 03.45'de başladı. Bir anda her taraf sular altında kaldı. Saat 06.00'ya kadar hiç uyuyamadım. Devamlı camdan dışarıyı takip ettim. Her taraf çok kötü oldu, su altında kaldı. Ekipler devamlı hareket halindeydi" diye konuştu.

Zübeyde Sezgin ise can kaybının olmamasına sevindiklerini belirterek, "Biz yazlıkçıyız. Daha önce de olmuş ama bu sefer gerçekten korkunçtu. Saat 05.00'ten beri uğraşıyoruz. Hemen aracımızı güvenli bir yere çektik. Çok şükür can kaybımız yok. Ama gördüğünüz gibi bodrumlara su girdi. Arkadaşımız da İstanbul'da, muhtemelen evini su bastı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Selin vurduğu Cide’de yaralar sarılıyor - Son Dakika

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