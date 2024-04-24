Kastamonu'da 124 güvenlik görevlisine eğitim verildi - Son Dakika
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Kastamonu'da 124 güvenlik görevlisine eğitim verildi

Kastamonu\'da 124 güvenlik görevlisine eğitim verildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 124 güvenlik görevlisine çeşitli konularda eğitim verildi. Eğitimde Özel Güvenlik Hukuku, yönetici ve güvenlik sorumluluğu, KAAN uygulaması, iletişim, stres yönetimi ve şüpheli kişilere karşı yaklaşım gibi konular ele alındı.

24.04.2024 14:10
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 124 güvenlik görevlisine çeşitli konularda eğitim verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelimizce, Özel Güvenlik Denetleme Baskanlığınca belirlenen ders programı çerçevesinde özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi. Eğitime 124 güvenlik görevlisi katıldı. Çeşitli konularda bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimde Özel Güvenlik Hukuku, yönetici, güvenlik sorumlusu ile kişi, kurum veya kuruluş yetkilisinin sorumlulukları, genel kollukla ilişkiler ve KAAN uygulaması, etkili iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü, şüpheli kişi, paket ve araçlara karşı yaklaşım tarzı ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 124 güvenlik görevlisine eğitim verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 124 güvenlik görevlisine eğitim verildi - Son Dakika
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