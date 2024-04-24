Kastamonu\'da 124 güvenlik görevlisine eğitim verildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 124 güvenlik görevlisine çeşitli konularda eğitim verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelimizce, Özel Güvenlik Denetleme Baskanlığınca belirlenen ders programı çerçevesinde özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi. Eğitime 124 güvenlik görevlisi katıldı. Çeşitli konularda bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimde Özel Güvenlik Hukuku, yönetici, güvenlik sorumlusu ile kişi, kurum veya kuruluş yetkilisinin sorumlulukları, genel kollukla ilişkiler ve KAAN uygulaması, etkili iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü, şüpheli kişi, paket ve araçlara karşı yaklaşım tarzı ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. - KASTAMONU