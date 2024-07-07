Kastamonu'da 19 yıl sonra katil zanlıları yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 19 yıl sonra katil zanlıları yakalandı

Kastamonu'da 2005 yılında öldürülen bir kişinin katil zanlıları, 19 yıl sonra yakalandı. Kardeşinin katillerini arayan Bahriye Çamyaran Erol, adaletin yerini bulmasının kendisine zafer hissi verdiğini söyledi. Cinayetin aydınlatılması için yapılan çalışmalar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı ve tutuklanan şüpheliler adli makamlarca cezaevine gönderildi.

07.07.2024 09:49
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Kastamonu'da 2005 yılında öldürülen şahsın katil zanlıları 19 yıl sonra yakalandı. 2005 yılından beri kardeşinin katil zanlılarını arayan Bahriye Çamyaran Erol, "19 yıl sonra benim zaferim, 19 yıl sonra ben yeniden doğdum. Bu hisler anlatılmaz" dedi.

Olay, 2005 yılında Kastamonu'nun Merkez ilçesi Hacıbey Köyü-Etyemez köyü yol ayrımında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek amacı ile yolda aracı ile seyir halinde olan Halil Çamyaran, silahla başına 2 el ateş edilerek öldürülmüştü. Aracında vurulmuş halde ölü bulunan Çamyaran'ın katil zanlısı bulunamamıştı. 19 yıldır faili meçhul olan cinayetle ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlar doğrultusunda, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde cinayet aydınlatıldı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda cinayeti işlediği tespit edilen H.K. ve N.T. isimli şahısların da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şahıslardan H.K. ve N.T. adli makamlarca tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan H.K.'nin Halil Çamyaran'ın kuzeni olduğu öğrenildi.

19 yıl sonra sevinç yaşadı

Yaşanan olay ile ilgili İHA muhabirine konuşan Halil Çamyaran'ın kız kardeşi Bahriye Çamyaran Erol, 19 yıldır kardeşinin katillerinin yakalanması için mücadele ettiğini ve yıllar sonra adaletin yerini bulduğunu söyledi. Yürüyemeyen Bahriye Çamyaran Erol, kardeşinin ölümünden beri gülemediğini belirterek, acısını dindiren Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

"Beni yaşama sevincinde tutan herkese teşekkür ederim"

Katil zanlılarının sadece kardeşini değil, kendisi ve annesini de öldürdüğünü belirten Bahriye Çamyaran Erol, "Kastamonu'dan akşam vakitlerinde köyümüze gelirken pusuya düşürülüp kötü bir şekilde, acımasızca öldürülüp aracında terk edilmişti. Bu şekilde bulundu. Bir okul taşıtı tarafından yapılmış. Biz de bunu daha sonra öğrendik. Halamın oğlu H.K. tarafından kendini öldüreceğini, 'o beni öldürürse sen de onu öldürür müsün. Bana söz ver' dedi. Ben bunu yerine getiremedim. Bu cinayetin peşini hiçbir zaman bırakmadım. 19 yıl sonra katiller yakalandı. Bu beni bir nebze de olsa ferahlattı. O sadece kardeşimi öldürmemişti, benim ayaklarımı, annemi, annemin emeklerini, hepimizi öldürmüştü. Katil zanlısı sadece bir kişinin ölümüne sebep olmadı, 3 kişinin canını aldı. Ben ölmedim, yaşayan ölüyüm. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 19 yıl sonra inşallah bulacak. Öncelikle Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcımıza, emeği geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine, 19 senedir emek verip cinayeti çözen arkadaşlara, beni yaşama sevincinde tutan komiserimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. 'Ben öldürmedim, öldürtmedim' diyen H.K.'ye şunu sormak istiyorum, neden içerdesin? Tekerlekli sandalyedeyim, saçlarıma ak düştü. 19 yıldır ben hiç gülmedim. Gülüyorum diye annem bana tokat attı, sebebini sorduğumda, 'senin gülmeye hakkın yok, çünkü senin kardeşin öldü' dedi. Ben bunu sormak istiyorum, biz ne yaptık da benim kardeşimi öldürdün? Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

"Devletimizle beraber bunu başardık"

Yaşadığı hissi anlatamadığını belirten Bahriye Çamyaran Erol, "İnşallah biz kazanacağız, bir daha o oradan çıkamayacak. Ben ölsem de artık gam yemem. Buruk bir mutluluk yaşıyorum. Herkes bana, 'arkasında erkek kardeşi, düşeni yok, bu ölümü çözecek yok' dedi. O yüzden de bu faili meçhule düştü. Oysa ben kardeşimi hiçbir zaman unutmadım ve bu işin peşini hiç bırakmadım. Devletimizle beraber bunu başardık. Çok mutluyum. 19 yıl sonra benim zaferim, 19 yıl sonra ben yeniden doğdum. Bu hisler anlatılmaz. 'Ben neden öldürdüm' diyen katil zanlısını şu an görmek çok isterdim" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 19 yıl sonra katil zanlıları yakalandı - Son Dakika

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