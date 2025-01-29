Kastamonu'da 5 Arama Kurtarma Ekibi Akredite Oldu

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Kastamonu'da 5 arama ve kurtarma ekibi akredite oldu

KASTAMONU - Kastamonu'da eğitim ve sınavlardan başarılı şekilde ayrılan ve akredite almaya hak kazanan kurumların arama ve kurtarma ekiplerine armaları teslim edildi.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetlerde görev almak üzere istenen standartları sağlayarak akredite olan kurumların arama ve kurtarma ekibi için arma töreni düzenlendi. AFAD Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen arma töreninde, eğitim ve sınavları başarıyla tamamlayan Kastamonu BAK, Kastamonu İl Özel İdaresi Arama ve Kurtarma, Kuzey Arama ve Kurtarma Derneği ile iki maden şirketinin temsilcilerine Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi, AFAD İl Müdürü Dr. Suat Tüfekçi tarafından armaları takdim edildi.

"İlimizde beş ekibimiz akredite oldu"

Kastamonu'da 5 ekibin akredite olduğunu söyleyen Vali Dallı, "İlimizde beş ekibimiz akredite oldu. Hafif kentsel arama ve kurtarma konusunda eğitimlerinizi aldınız, tatbikatlar da oldu. Bu işe hak kazandınız. Tabii ben öncelikle hepinizi tebrik ediyorum bir kere. Böyle bir konuda bu iradeyi, gösterip, bu eğitimi aldığınız için ne kadar takdir etsek azdır. Allah ihtiyaç göstermesin ama yani afet her zaman olan bir şey. Özellikle ülkemiz gibi böyle fay hatları üzerinde olan, deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkelerde hazırlıklı olmaktan başka özellikle deprem gibi afetlere yapacak bir şey yok yani. Ancak tedbir gerekiyor. Faydaları ortadan kaldıramayız. Dolayısıyla hazırlıklı olacağız. Bir afet olduğunda da en hızlı, en etkin müdahaleyi yapabilecek şekilde böyle sizler gibi fedakarlık gösteren insanlarımızın olması son derece önemli. Belki hayat kurtaracak. Çok sayıda insanın hayatını kurtaracaksınız belki öyle bir durumda. Onun için sizlere teşekkür ediyoruz. Bugün de burada armalarımızı inşallah hep beraber takacağız. Umarız bu ekiplerin sayısı artar. Tabii çalışmalarımıza AFAD Müdürlüğü olarak devam edeceğiz. Yaz boyu bu senede 3-4 ekibimiz daha o eğitimlerini tamamlayıp gerekli süreçlerden geçerek sizin gibi böyle sertifikalarını alıp biz de burada armalarını kendilerine takdim ederiz" dedi.

"İnşallah gelecek yıl bu sayımızın 8-10 gibi daha yukarı taşıyacağız"

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Suat Tüfekci ise, "Öncelikle zor bir coğrafyada görev alan bir kurumun idarecisi olarak sizlerin burada hazır ve nazır olarak gözlerinizin içinize baktığımızda o cesareti, güveni, huzuru görmenin verdiği mutluluğu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü biz, bir ekip ve bir takım olduğumuza artık inanıyorum. Standartlarımız aynı, görev aşkımız aynı, heyecanımız da aynı. Allah ülkemize herhangi bir afet yaşatmasın. Afet vuku bulduğunda da sizler gibi yetişmiş, yetenekli, hazır ekiplerle göreve gitmemin de kıvancını inanın yaşayacağımı şimdiden ifade etmek istiyorum. Çünkü zamanla, saniyelere yarıştığımız anlarda sizlerle beraber hazır halde çıkıyoruz dediğimiz anda bu ilden il valimiz öncülüğünde tüm ekiplerimiz bir tim gibi olay yerine gidip afet ve acil duruma maruz kalmış kişilerin hayatlarını güvene eriştirmenin de gururunu yaşayacağız inşallah. Kıymetli kurum amirlerimize teşekkür ediyorum. Sizleri böyle bir akreditasyon sürecinde hazır halde burada bulunmanız, eğitimleri almanız, ekipmanları ve donanımları sağlamanız sebebiyle de gerçekten ilimiz adına bu bizim için gurur vesilesi. İnşallah gelecek yıl bu sayımızın 8-10 gibi daha yukarı taşıyacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitim ve çalışmaları başarı ile tamamlayan 5 arama ve kurtarma ekibinin sorumlukarı yaptıkları çalışmalar hakkında sunumlar yaptı.