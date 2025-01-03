Kastamonu\'da 5 Katlı Binanın Bacasında Yangın Çıktı

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 5 katlı binanın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Azdavay ilçesi Merkez Mahallesi Dr. Şenol Terzi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısındaki baca kısmında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangında binanın çatı kısmında maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU