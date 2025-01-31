Kastamonu'da 82 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 82 Kişi Yakalandı

Jandarma, hakkında yakalama kararı bulunan 82 kişiyi gözaltına aldı, bazıları tutuklandı.

31.01.2025 14:06
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama kaydı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 82 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 82 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 3 yıl 4'er ay hapis cezası ile aranan İ.D., G.Ö.D., M.A.T., M.K. ve S.İ., 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan C.Y., 9 ay hapis cezası ile aranan C.E., 10 ay hapis cezası ile aranan G.C., 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan F.A., 9 ay hapis cezası ile aranan Ö.A. tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 82 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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