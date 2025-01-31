Kastamonu'da 82 Kişi Yakalandı

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama kaydı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 82 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 82 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 3 yıl 4'er ay hapis cezası ile aranan İ.D., G.Ö.D., M.A.T., M.K. ve S.İ., 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan C.Y., 9 ay hapis cezası ile aranan C.E., 10 ay hapis cezası ile aranan G.C., 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan F.A., 9 ay hapis cezası ile aranan Ö.A. tutuklandı. - KASTAMONU