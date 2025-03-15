Kastamonu'da Ahşap Ev Yangını: 2 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Ahşap Ev Yangını: 2 Hayvan Telef Oldu

Geniş Video İzle

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

15.03.2025 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da iki katlı ahşap ev yandı, iki büyükbaş hayvan telef oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Abana ilçesinde iki katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, iki büyükbaş hayvan da telef oldu.

Olay, Abana ilçesi Altıkulaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.T.'ye ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı sonrası yangın yerine Abana ve Bozkurt ilçelerinden itfaiye ve oran ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Ahırda bulunan iki büyükbaş hayvan da telef olurken, bir büyükbaş hayvan da komşular tarafından kurtarıldı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, Güvenlik, İnceleme, Jandarma, 3-sayfa, Yaşam, Abana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Ahşap Ev Yangını: 2 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan’ın İmzasıyla Yeni Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı Erdoğan'ın İmzasıyla Yeni Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı
15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar Sırbistan’da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Sırbistan'da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda
Bursa’da yolda yürürken bıçaklandı Şüpheli olay yerinden kaçtı Bursa'da yolda yürürken bıçaklandı! Şüpheli olay yerinden kaçtı
Okan Buruk’tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe’ye gönderme Okan Buruk'tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
New York’ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor New York'ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor
ABD tarih verip Hamas’ı tehdit etti: Karşılık vereceğiz ABD tarih verip Hamas'ı tehdit etti: Karşılık vereceğiz
Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’çözüm süreci’ hatırlatması: Örgütün aklını çelenleri biliyorlar Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'çözüm süreci' hatırlatması: Örgütün aklını çelenleri biliyorlar
Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’de kariyer rekoru kırdı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de kariyer rekoru kırdı
ABD’den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland’a yaptırım ABD'den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland'a yaptırım
Osimhen, Galatasaray’da bir ilke imza attı Osimhen, Galatasaray'da bir ilke imza attı
Samsun’da sahte çekle 873 bin liralık vurgun önlendi Samsun'da sahte çekle 873 bin liralık vurgun önlendi
Suriye’de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum
Galatasaray, Antalyaspor karşısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı Galatasaray, Antalyaspor karşısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı

08:51 Son zamanların gözdesiydi Altının o çeşidinin satışı yasaklandı Son zamanların gözdesiydi! Altının o çeşidinin satışı yasaklandı
08:32 Savaş hazırlığı gibi Otomotiv devi Almanya için silah üretecek Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek
07:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni atamalar Bakan Fidan’ın ekibine yeni isimler katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
02:54 Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD’ye katılması daha iyi olacak Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak
02:17 Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
12:33 Türkiye Basın Federasyonu’ndan siyasi partilere çağrı Türkiye Basın Federasyonu'ndan siyasi partilere çağrı
12:20 Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu
12:13 ’’Ücretin ne kadar’’ sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı ''Ücretin ne kadar'' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
12:07 Canlı yayında ’’Nas’’ tartışması Canlı yayında ''Nas'' tartışması
11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
11:42 Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 09:55:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Ahşap Ev Yangını: 2 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.