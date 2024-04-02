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Kastamonu'da Aranan 53 Şahıs Yakalandı, 7'si Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Aranan 53 Şahıs Yakalandı, 7'si Tutuklandı

Kastamonu\'da Aranan 53 Şahıs Yakalandı, 7\'si Tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 53 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si hapis cezasıyla tutuklandı.

02.04.2024 14:17  Güncelleme: 14:23
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 53 şahıs yakalandı. Şahıslardan haklarında hapis cezası bulunan 7'si tutuklandı.

Edinilen bilglere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından 25-31 Mart 2024 tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 53 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, "silahla tehdit ve kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.Y., "silahla tehdit" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan, "yabancıyı ülkeye sokma" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan S.A., "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve basit yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan F.D., "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan T.Ş., "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan A.E., "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve basit yaralama" suçundan 2 yıl cezası ile aranan M.K. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Aranan 53 Şahıs Yakalandı, 7'si Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Aranan 53 Şahıs Yakalandı, 7'si Tutuklandı - Son Dakika
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