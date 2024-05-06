Kastamonu'da Başı Kesilmiş Ceset Bulundu, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da Başı Kesilmiş Ceset Bulundu, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu\'da Başı Kesilmiş Ceset Bulundu, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Merkez ilçesine bağlı Dere köyünde terk edilmiş bir aracın yakınında sulama kanalında başı kesilmiş bir ceset bulundu. Cesedin kimliği henüz belirlenemezken, jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, kayıp baş bölgesini bulmak için aramalarını sürdürüyor.

06.05.2024 20:20
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Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş bir ceset bulundu. Jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alınırken, cesedin baş kısmına ise henüz ulaşılamadı.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Dere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş bir araç bulan vatandaşlar, durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş halde bulunan aracın yakınında su kanalının altına atılmış halde başı kesilmiş bir ceset buldu. Başı kesilmiş cesedin Araç ilçesi İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kayıp olan A.Y.'ye ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği otopsi incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.

Öte yandan, jandarma ekipleri iz takip köpeği ve komando birliklerinin de desteğiyle su kanalında bulunan cesedin kayıp baş bölgesini bulmak için aramalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Başı Kesilmiş Ceset Bulundu, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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