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Kastamonu'da denizde sürüklenen inek cesedi kıyıya vurdu - Son Dakika
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Kastamonu'da denizde sürüklenen inek cesedi kıyıya vurdu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde sürüklenen bir inek cesedi, dalgaların etkisiyle kıyıya vurdu. Vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Kastamonu\'da denizde sürüklenen inek cesedi kıyıya vurdu
13.12.2023 - 09:09,
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde telef olan bir ineğin cesedi kıyıya vurdu. Denizde dalgaların sürüklediği ineği gören vatandaşlar ise durumu belediyeye bildirdi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde deniz yüzeyinde bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Cide Belediyesi ekipleri, denizdeki cismin bir inek cesedi olduğunu tespit etti. Dalgalar sebebiyle kıyıya birkaç metre açıkta sürüklenen inek, kıyıya vurması neticesinde belediye ekipleri tarafından kaldırılacak. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, Hayvanlar, Olaylar, Çevre, Belediye, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da denizde sürüklenen inek cesedi kıyıya vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da denizde sürüklenen inek cesedi kıyıya vurdu - Son Dakika
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