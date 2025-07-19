Kastamonu'da Dozer Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir kişinin ölümüne sebebiyet veren dozer operatörü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinde sahilde güneşlenmek için uzanan kadın, bölgede temizlik yapan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği kadının hayatını kaybetmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kadının yanında kimliğinin bulunmadığı ve telefonunun da kırıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi morga kaldırıldı. İş makinesi operatörü ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Karakoldaki işlemleri tamamlanan dozer operatörü T.Ş.G., adliyeye sevk edildi.

Feci kazada hayatını kaybeden Nergüs Acar'ın Abana ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - KASTAMONU