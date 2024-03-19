Kastamonu\'da Durdurulan Araçta 555 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından, durdurulan aracın torpido kısmına zulalanmış halde 555 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada aracın torpido bölümüne zulalanmış halde 555 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili araçta bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. - KASTAMONU