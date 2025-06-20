Kastamonu\'da Ev Yangını

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Devrekani ilçesi Arslanbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki iki katlı bir ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU