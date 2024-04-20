Kastamonu'da Fırtına Sonrası 72 Yerde Çatı Uçtu, 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Fırtına Sonrası 72 Yerde Çatı Uçtu, 6 Kişi Yaralandı

Kastamonu\'da Fırtına Sonrası 72 Yerde Çatı Uçtu, 6 Kişi Yaralandı

Kastamonu Valiliği, Kastamonu'da yaşanan şiddetli fırtına sonucunda 72 yerde çatının uçtuğunu ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, vatandaşların zararlarının en kısa sürede tespit edileceği ifade edildi.

20.04.2024 18:45  Güncelleme: 18:47
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Kastamonu Valiliği, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği Kastamonu'da il genelinde yaşanan fırtına sonrasında 72 yerde çatının uçtuğunu ve 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kastamonu Valiliği, bugün öğleden sonra il genelinde yaşanan şiddetli fırtına sonrası hasarla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Kastamonu'da 20 Nisan tarihinde meydana gelen fırtınada, saat 18.00 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarlara göre 56'sı ilimiz merkezinde olmak üzere toplam 72 yerde çatı uçması, ağaç devrilmesi şeklinde ve bunlardan kaynaklı, araç, iş yeri ve benzeri hasar meydana gelmiş, merkez ilçemize bağlı Gökçekent köyünde, Çatalzeytin'de, Doğanyurt'ta ve Taşköprü'de 6 vatandaşımız, hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmış, bunun dışında herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmemiştir. Hasar tespit çalışmalarına başlanmış olup, yarın da devam edilerek vatandaşlarımızın zararları en kısa sürede tespit edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurur, geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Fırtına Sonrası 72 Yerde Çatı Uçtu, 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Fırtına Sonrası 72 Yerde Çatı Uçtu, 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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