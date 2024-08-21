Kastamonu\'da garajda park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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Kastamonu'da garajda park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Saraçlar Mahallesi Efe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, garajda park halinde olan otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU