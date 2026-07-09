Kastamonu'da Güvenlik Görevlisi Tüfekle Yaraladı - Son Dakika
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Kastamonu'da Güvenlik Görevlisi Tüfekle Yaraladı

Kastamonu\'da Güvenlik Görevlisi Tüfekle Yaraladı
09.07.2026 10:54
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Kastamonu'da bir güvenlik görevlisi, mesai arkadaşlarını silahla yaraladı. Yargılama devam ediyor.

Kastamonu'da tartıştığı mesai arkadaşlarını silahla vurarak yaralayan özel güvenlik görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Olay, 7 Temmuz 2025 tarihinde Kastamonu Şeker Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan A.Y. ile A.E. ve S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine özel güvenlik görevlisi A.Y., yanında bulundurduğu silahla mesai arkadaşları A.E. ve S.D.'yi ateş ederek yaraladı. A.E. ve S.D., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri tamamlanırken, Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.Y. tutuklandı.

Yaşanan olayın ardından A.Y. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada hazır bulunan A.Y., yaptığı savunmada, "Eğer öldürmek isteseydim kafalarından vururdum, göğsünden vururdum, kalbinden vururdum, istediğim her yerden vururdum. Ama bunu yapmadım, yapmam. Mermim vardı ama kaç tane mermim kaldığını bilmiyordum. Önceki ifademi mi de buradan tekrar ediyorum. Uygun gördüğünüz takdirde tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

Olayda yaralanan A.E. ise, "Ben bu hafta yine Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesinde ameliyat oldum. Bana ameliyatımda bacağımın daha kötüye gittiğini, operasyonun devam edeceğini söylediler. Sağlık durumum gittikçe kötüye gidiyor. Bunları yaşamayı hak etmediğimi düşünüyorum. Şahıs kendisi bana küfür ederek beni bu hale getirmiştir. Tek kelime söylememişken, benim kendisine küfrettiğimi söylemektedir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Hayatımın en verimli yıllarında başıma bu geldi. Beni zaten yaralayıp bırakmak isteseydi, 1 ya da 2 mermi sıkar giderdi. Defalarca kurşun sıkarak, küfürler etti. 'Yapma, hepimizin ailesi, çocuğu var, bu işi uzatma, tabancanı beline sok' dediğim halde küfür ederek sıkmaya devam etti. 'Ambulansı ara' dememe rağmen 'geberin' diyerek bizi ölüme terk etti" diye konuştu.

Olayda yaralanan S.D. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek, "Bacağımın arka kısmında parça bulunmaktadır. Doktor riskli bulduğu için alamamaktadır. En ağır cezayı almasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesinden olayda ağır yaralanan A.E.'nin tedavisine ilişkin tetkik ve tedavi evraklarının istenmesini kararlaştırarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Güvenlik Görevlisi Tüfekle Yaraladı - Son Dakika

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