Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Hamidiye köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Özdemir idaresindeki 34 KL 4505 plakalı hafriyat kamyonu devrildi. Kazada Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Özdemir'in cenazesi morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?