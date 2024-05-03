Kastamonu\'da hapis cezası bulunan 5 şahıs tutuklandı

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Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 5 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi "JASAT" ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Daday'da "birden fazla kişi tarafından silahla tehdit ve yağma" suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan E.D., 15 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan A.D., 15 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Ü.T., 15 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan K.T. ve Hanönü ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.Ç. yakalandı.

Jandarma ekiplerince karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şahıs, tutuklandı. - KASTAMONU