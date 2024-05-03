Kastamonu'da hapis cezası bulunan 5 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da hapis cezası bulunan 5 şahıs tutuklandı

Kastamonu\'da hapis cezası bulunan 5 şahıs tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan 5 şahıs tutuklandı. Şahıslar arasında silahla tehdit ve yağma suçundan aranan bir kişi ile uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir kişi de bulunuyor.

03.05.2024 15:18
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Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 5 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi "JASAT" ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Daday'da "birden fazla kişi tarafından silahla tehdit ve yağma" suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan E.D., 15 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan A.D., 15 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Ü.T., 15 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan K.T. ve Hanönü ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.Ç. yakalandı.

Jandarma ekiplerince karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şahıs, tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kastamonu, Jandarma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da hapis cezası bulunan 5 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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