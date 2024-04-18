Kastamonu\'da görevli Jandarma Uzman Çavuş kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kastamonu'da görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Eyüp Kolukısa, memleketi Gaziantep'te düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolcuğuna uğurlandı.
Kastamonu Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Eyüp Kolukısa, görevi başında kalp krizi geçirdi. Silah arkadaşlarının yardımıyla önce Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Muhammet Eyüp Kolukısa, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uzman Çavuş Kolukısa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Memleketinde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı
Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Eyüp Kolukısa, dün Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin arından memleketi Gaziantep'e getirildi. Uzman Çavuş Kolukısa için Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Kolukısa, kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.
Törene Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Eyüp Kolukısa'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kent protokolü ile vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP
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