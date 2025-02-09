Kastamonu\'da Heyelan Kapatılan Karayolu Açıldı

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Kastamonu'da heyelan sebebiyle kapanan Doğanyurt- Cide karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cide-Doğanyurt karayolu İlyasbey köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, heyelan sebebiyle Cide ilçesi ile Doğanyurt ilçesini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, heyelanın yaşandığı yolda çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde yol sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. - KASTAMONU