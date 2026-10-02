Kastamonu'da iki kişiyi yaralayan güvenlik görevlisinin davasında mahkeme dosya istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da iki kişiyi yaralayan güvenlik görevlisinin davasında mahkeme dosya istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu\'da iki kişiyi yaralayan güvenlik görevlisinin davasında mahkeme dosya istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Şeker Fabrikası'nda iki mesai arkadaşını silahla yaralayan özel güvenlik görevlisinin davasının görülmesine devam edildi. Mahkeme, idari tahkikat dosyasını fabrikadan isteyip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kastamonu'da tartıştığı mesai arkadaşlarını silahla vurarak yaralayan özel güvenlik görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Olay, 7 Temmuz 2025 tarihinde Kastamonu Şeker Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi olarak fabrikada çalışan A.Y. ile mesai arkadaşları A.E. ve S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine özel güvenlik görevlisi A.Y., yanında bulundurduğu silahla ateş ederek A.E. ve S.D.'yi yaraladı. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.Y. tutuklandı.

A.Y. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada hazır bulunan A.Y., yaptığı savunmada tahliyesini talep ederek, "Uygun görürseniz Şeker Fabrikasındaki görüntülerin, idari tahkikat dosyasının evraklarının dosyaya alınmasını talep ediyorum" dedi.

A.Y.'nin avukatı ise, "Müvekkilimiz 15 aydır tutuklu. Müvekkilimizin tahliyesini ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Olayda yaralanan A.E.'nin avukatı ise, "Gazi Üniversitesi Hastanesinin 271 sayfalık, sadece A.E.'ye ilişkin iki aydır gördüğü tedavinin sonuçları gelmiştir. Üniversiteden gelen evraklar incelendiğinde 15'in üzerinde operasyon geçirdiği, durumunun şu an kas zayıflığı olduğu için kas nakli beklediği, bu haliyle de muhtemelen Adli Tıp Kurumunda olaya ilişkin organ kaybına yönelik rapor çıkacağı kanaati oluşmaktadır" dedi.

Mahkeme heyeti, olayla ilgili idari tahkikat dosyasının fabrikadan istenmesine karar vererek duruşmayı bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA
KastamonuGüvenlik3. SayfaMahkemeOlaylarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
Test sonucu pozitif çıkmıştı Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Sokak ortasında vurulmuştu Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:48
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
10:38
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yazışmaları da dosyada: ’Torpil listesi’ ortaya çıktı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı
10:37
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 11:50:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Kastamonu'da iki kişiyi yaralayan güvenlik görevlisinin davasında mahkeme dosya istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei