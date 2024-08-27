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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 2'si futbolcu 5 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da 2 otomobilin çarpışması neticesinde 2'si futbolcu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Hepkebirler Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonusporlu futbolcu Yasin Davuş idaresindeki 37 BK 860 plakalı otomobil ile Efecan Fahrettin Yanıkoğlu yönetimindeki 37 ADJ 592 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Yasin Davuş yönetimindeki otomobil ters döndü. Kazada her iki aracın sürücüsü ile Görkem Akbay, Koray Cebeci ve GMG Kastamonusporlu futbolcu Oğuzhan Doğan yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.