Kastamonu'da iş yerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
KASTAMONU - Kastamonu'da reklam ajansına ait iş yerinde çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez ilçeye bağlı İnönü Mahallesi Yalçın Caddesi üzerinde reklam ajansına ait iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
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