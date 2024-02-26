Kastamonu\'da İstinat Duvarına Çarpan Cipin Sürücüsü Ölü Bulundu

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde sabah saatlerinde istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü, aracında ölü bulundu.

Kaza, Cide-Kastamonu karayolu Kemerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan vatandaşlar, istinat duvarına çarpmış vaziyette cipi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemesinde 37 FF 868 plakalı KİA marka cipin şoför koltuğunda bulunan 28 yaşındaki Mehmet Can Göktaş'ın öldüğü belirlendi. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler neticesinde cipin, saat 04.00 sıralarında yoldan çıkarak istinat duvarına çarptığı belirlendi. Direksiyon başında ölü olarak bulunan Mehmet Can Göktaş'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Mehmet Can Göktaş'ın, kesin ölüm sebebinin yapılan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. - KASTAMONU