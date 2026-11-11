Kastamonu'da jandarmanın 2-9 Kasım operasyonunda 30 kişi yakalandı, 16'sı tutuklandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2-9 Kasım arasında yürüttüğü çalışmada, haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişi yakalandı. Yakalananlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi tutuklandı.
Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 30 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2-9 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışması neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 30 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi tutuklandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?