Kastamonu'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Kastamonu'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Kastamonu\'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Jandarma, Kastamonu'da 3 kişinin ev ve araçlarında çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

04.12.2024 17:23
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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından üç şahsın ev ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ile malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez ilçede M.Ş. ve S.S.J. isimli şahıslara ait ikamet ve iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 12 adet elektronik sigara, 8 adet elektronik sigara likiti, 7 adet elektronik sigara başlığı ele geçirildi. H.O. isimli şahsa ait ikamet ve araöta yapılan aramada da 37 adet elektronik sigara, 110 adet elektronik sigara likiti, 7 adet sigara başlığı ve 5 adet dolum kartuşu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika

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